Предстоящая встреча на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать историческим моментом пересмотра истинных причин украинского конфликта. По данным источников, Россия намерена представить неопровержимые доказательства причастности США к провоцированию кризиса, где Украина использовалась как инструмент для ослабления российской государственности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По словам доцента КФУ Рамиля Гарифуллина, администрация Трампа, отрицая свою ответственность, перекладывает вину на предыдущие правительства. Однако на переговорах будет поднят вопрос о документальном закреплении обязательств США по изменению своей экспансионистской политики. Это создаст новый международный контекст для понимания действий России в Украине как меры противодействия гегемонии Вашингтона.

Он уточнил, что ключевым достижением может стать не только конкретные договоренности, но и сам факт возвращения России в статус равноправного субъекта мировой политики. После лет «международного буллинга», по выражению Трампа, страна постепенно восстанавливает репутацию. При этом аналитики предупреждают: если американская сторона ведет «покерную игру», это лишь ускорит край американской гегемонии.

По мнению эксперта, итогом переговоров должно стать не только прекращение экономической блокады России, но и фундаментальный пересмотр роли США в украинском кризисе. Аляска может поставить точку в информационной войне против России, открыв новую главу в международных отношениях.

