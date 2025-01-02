Эксперт Глазунов озвучил главную задачу военных в зоне СВО на 2025 год

Главная задача ВС РФ на 2025 год в зоне специальной военной операции (СВО) не изменилась, это по-прежнему взятие новых территорий под контроль, сообщил в интервью изданию «Лента.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Задача максимум, отметил он, — взять Одессу и Николаев и выйти к Приднестровью. Также необходимо добиться капитуляции Украины, а не мирных переговоров, добавил Глазунов.

«Если мы заключим мирное соглашение, то это будет отсрочка новой войны. Если переговоры, то только на наших условиях», — пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины и в Курской области. Наибольшие достижения были отмечены в Донецкой Народной Республике (ДНР), где российские войска захватили 157 населенных пунктов, в том числе такие города, как Авдеевка, Угледар и Селидово.