Эксперт Голдельберг: Иран не откажется от создания ядерного оружия
Эксперт Голдельберг раскрыл последствия ударов США по Ирану
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Тегеран все равно будет работать над созданием ядерного оружия, несмотря на удары США по его ядерным объектам, заявил политолог Иан Голдельберг. Интервью с ним опубликовано в журнале Foreign Affairs.
По мнению эксперта, в Иране остается ослабленный, но более враждебный по отношению в США режим, представители которого готовы идти на все.
Иранские специалисты однозначно будут предпринимать новые попытки разработки ядерного оружия, считает Голдельберг.
Кроме того, исламская республика может отомстить по-другому, например, нанести удары по американским базам по всему миру.
Ранее Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном станет великим событием для мира.