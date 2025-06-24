Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном станет великим событием для мира

Прекращение огня между Израилем и Ираном — великое событие для Израиля и всего мира, заявил в интервью порталу Axios президент США Дональд Трамп.

В ночь на 24 июня президент глава Белого дома сообщил, что участники конфликта заключили перемирие. Спустя 24 часа оно станет "официальным прекращением 12-дневной войны".

Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи около заявил, что к 4:00 по местному времени нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций. При этом он отметил, если если Израиль прекратит наносить удары по Ирану к 4.00 по местному времени (3:30 мск), то Тегеран тоже это сделает.

Эскалация противостояния между Ираном и Израилем вызывает растущие опасения мирового сообщества о возможном катастрофическом развитии событий. На этом фоне звучат призывы к срочному поиску путей деэскалации. Депутат нижней палаты парламента Леонид Слуцкий назвал способы предотвратить эту войну.

Ранее глава Пентагона Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана.