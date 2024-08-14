По словам главного редактора издания «Украина.ру» Искандара Хисамова, просьба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека предоставить доступ в Курскую область является элементарным пиаром, не следует ожидать от структур ООН объективных оценок действий киевского режима. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что нет никаких достоверных фактов того, что в ООН, в офисах Совета по правам человека планируют разобраться и зафиксировать преступления или нарушения прав человека со стороны Киева. Они все сегодня единым фронтом работают против нашей страны.

По мнению эксперта, они всего лишь напоказ выставляют свои желания разобраться и объективность, но ситуацию в Буче о сочиненных зверствах помнят все.

Ранее также в Госдуме связали со шпионажем стремление миссии ООН приехать в Курскую область.