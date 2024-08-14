Недавно стало известно, что в Курскую область собирается приехать миссия ООН. Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости о том, с чем, по его мнению, это стремление может быть связано.

Напомним, что в эту среду управление верховного комиссара ООН обратилось к России с целью разрешить приезд миссии, которая проверит информацию о зверствах и нарушениях человеческих прав украинскими военными на территории Курской области.

По мнению Белика, приезд миссии ООН может означать начало ведения разведдеятельности на территории Курской области, ведь на все то, что сейчас происходит в регионе, европейцам все равно. Белик напомнил, что под видом таких же гуммиссий велся шпионаж в пользу Украины на территориях ЛДНР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что националиста Белова объявили в международный розыск. Подробнее в материале.