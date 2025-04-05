Специалист в области военной науки Виталий Киселев сообщил, что государства Европейского союза осуществляют транспортировку оружия через Мукачево в Закарпатскую область. Эту информацию он предоставил ТАСС , опираясь на сведения, полученные от подпольных источников.

По сведениям, полученным от Киселева, на охрану станции были направлены дополнительные силы Национальной гвардии. Кроме того, в этом районе заметно увеличение численности подразделений территориальной обороны.

«По сообщениям наших патриотов, на узловой станции Мукачево на Закарпатье в последние две недели активно идут закрытые вагоны под охраной. Завозится очень много вооружения», — поделился эксперт.

Кроме того, Киселев сообщил, что в пассажирских поездах перемещаются значительные группы вооружённых людей, предположительно, это те, кто проходит обучение в государствах Европейского союза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа рассматривает возможность лишить статуса пребывания около 240 тысяч граждан Украины. Украинских беженцев призвали не ждать привилегий от Белого дома.