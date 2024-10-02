Эксперт Коротченко прокомментировал вероятность блокировки Ормузского пролива Ираном

Эксперт Игорь Коротченко прокомментировал вероятность блокировки Ормузского пролива Ираном в случае обострения конфликта с Израилем, отметив, что это возможно лишь при участии США в конфликте. Однако он считает такой сценарий маловероятным, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в полномасштабной войне. Об этом сообщило РИА Новости.

Коротченко указал, что блокировка Ормузского пролива станет реальностью, только если США начнут активно воевать на стороне Израиля, вступив в прямое соперничество с иранскими вооруженными силами и Корпусом стражей исламской революции.

Однако он считает, что такой вариант не будет выгоден для всех участников конфликта.

Аналитик подчеркнул, что заявления иранского руководства указывают на стремление Тегерана ограничиться ответным ударом, нанесенным накануне.

Он пояснил, что иранская сторона считает эти действия достаточными для завершения дела об уничтожении некоторых проиранских лидеров в регионах Ближнего Востока.

Израиль, по мнению эксперта, продолжит свою стратегию точечных атак, в том числе по Южному Ливану и инфраструктуре проиранских сил, избегая масштабных операций.

Ранее сообщалось, что ответные действия Ирана против Израиля могли сорвать атаку на Ливан.