MWM: Ответные действия Ирана против Израиля могли сорвать атаку на Ливан

Как сообщил Military Watch Magazine, ракетные атаки, осуществленные Ираном, могут помешать вторжению Израиля в Ливан.

«Несмотря на то, что точный уровень ущерба, причиненного израильским сухопутным войскам, пока неясен, предполагается, что последние удары, по крайней мере, значительно осложнят проведение намеченного наступления в Ливане», — подчеркивается в статье.

Кроме того, журналисты отметили, что вероятность уничтожения израильских F-35 в результате иранской ракетной атаки существенно повредила военной мощи Израиля, так как эти самолеты могли быть задействованы в операциях против Ливана.

На днях иранское агентство Shafaqna сообщило, что в ходе ракетных атак было ликвидировано более 20 израильских F-35.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сотни ракет» на случай реакции Израиля или США на обстрелы.