В интервью РИА Новости эксперт рассказал, что к такому шагу украинский лидер прибег для того, чтобы не деморализовать украинское общество из-за неудач на фронте.

«В 2023 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно озвучил реальные безвозвратные потери ВСУ – около полумиллиона человек, то есть Зеленский занизил их более чем в 10 раз», — сказал Коротченко.

По его словам, такая тактика, выбранная Киевом «работает» в обществе. По его словам, настроение среди населения поменяется только в том случае, если ВСУ потерпят крупное поражение. Коротченко сравнил то, что потребляет украинское общество, с «наркотиком», который Зеленский предлагает гражданам.

Накануне Зеленский, выступая на на пресс-конференции, заявил, что за два года ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за время украинского контрнаступления, которое длилось с 4 июня 2023 года, ВСУ потеряли около 166 тысяч человек убитыми и ранеными.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее мы сообщали, что украинский солдат неделю прятался в Авдеевке, чтобы сдаться в плен российским бойцам.