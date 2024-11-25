Военный эксперт Кнутов оценил применение российскими войсками «Орешника»

Комплекс Aegis Ashore уже имеется в Румынии и в Польше, а также комплекс «Тайфун» и «Серый орел» – это все относится к ракетам средней дальности и уже принято на вооружение. В нашей стране подобное вооружение ранее отсутствовало. Первый пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» сегодня активно обсуждается в прессе. Военный эксперт Юрий Кнутов дал оценку применению новейшей ракеты российскими войсками. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ранее западные страны всего лишь обвиняли Россию в нарушении договора, а в действительности именно Запад его нарушал, разрабатывая оружие.

Эксперт подчеркнул, что при этом США не смогли создать гиперзвуковые ракеты, они планируют завершить их разработку к 2026 году. На данный момент там находятся габаритные весовые макеты, и они тренируются в режиме электронного выстрела.

Ранее сообщалось, что «Орешник» долетит до любого города Европы примерно за 20 минут.