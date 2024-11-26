Эксперт Кошкин: Пентагон угрожает РФ ядерным обменом в ответ на успехи российской армии

Недавние заявления представителей Пентагона о возможности обмена ядерными ударами воспринимаются как попытка оказать давление на Россию и ее граждан, о чем заявил военный эксперт.

Один из представителей Стратегического командования Пентагона отметил, что Вашингтон готов рассмотреть сценарий обмена ядерными ударами, но только при условии сохранения своего стратегического запаса.

Эти слова адресованы напрямую Москве и служат средством запугивания, а также попыткой изменить ее позицию в отношении конфликта в Украине. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, успехи российских вооруженных сил на фронте вызывают беспокойство у западных политиков и военных, которые стремятся остановить продвижение России на более выгодных для себя условиях.

Ранее эксперт объяснил, почему Украина не получит ядерное оружие от США.