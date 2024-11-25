Эксперт объяснил, почему Украина не получит ядерное оружие от США

Американское ядерное оружие не попадет в руки украинских военнослужащих, несмотря на обратные заявления.

Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил политолог, военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов. Эксперт уверен, что США не смогут передать ядерное оружие Украине из-за существующих международных обязательств.

Так Живов прокомментировал недавнюю публикацию американского издания The New York Times, где обсуждалась данная возможность. Он подчеркнул, что информация, размещенная в иностранном СМИ, может быть фейковой.

И даже если бы у США была политическая воля передать ядерное оружие Киеву, в стране столкнулись бы с серьезными юридическими преградами. Тот же Договор о нераспространении ядерного оружия не позволяет осуществлять подобные действия.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, сможет ли Москва применить ядерное оружие.