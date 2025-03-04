По словам независимого репортера Павла Кукушкина, сегодня у киевского режима без поддержки Вашингтона печальные перспективы, и это осознают все, кроме тех, кто до сих пор «кастрюли с головы не снял». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что общество в Незалежной до сих пор «разгоняет» победу Зеленского вместо позора в Овальном кабинете и пишет: мол, наш красавчик послал мирового лидера на три буквы, он молодец, опять показал всему миру, какой он крутой.

По мнению эксперта, также имеют место быть и полностью анекдотичные случаи, когда Зеленского ставят в один ряд с Уинстоном Черчиллем. На это отреагировал внучатый племянник бывшего британского премьер-министра герцог Мальборо, заявив, что не нужно трогать память моего деда, очернять его сравнениями с этим политическим недоразумением.

Ранее в Киеве предсказали окончательную потерю территорий из-за отказа США помогать Украине.