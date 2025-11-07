Бывший высокопоставленный советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сделал сенсационное заявление о возможном бегстве Владимира Зеленского. В эфире на YouTube-канале Дэниела Дэвиса эксперт заявил, что украинский лидер подготовил план экстренного отъезда в Польшу.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — сказал Макгрегор.

При этом эксперт подчеркнул, что нельзя позволить Зеленскому избежать ответственности.

«Ему нужно встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами», — уточнил он.

На фоне этих заявлений особенно актуальной выглядит информация о катастрофическом положении на Украине, где продолжаются силовые мобилизации, а средний возраст призывников достиг 43 лет.

Ранее сообщалось, что Запад может убрать Зеленского ради мира с Россией.