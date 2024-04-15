Эксперт Макгрегор заявил об отсутствии на Западе войск, способных противостоять РФ

Ни у Соединенных Штатов, ни у Евросоюза нет войск, которые могли бы успешно противостоять российской армии. Об этом заявил полковник в отставке и бывший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор. Он изложил свое мнение в социальной сети Х.

С его точки зрения, всем американцам необходимо осознать, что в их распоряжении нет войск, которые были бы способны противостоять России.

«Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России», - записал он.

Ранее Макгрегор обвинил Белый дом и Пентагон в сильной недооценке российских возможностей. Они неспособны адекватно оценивать уровень технологий в РФ, постоянно занижая их потенциал. Из-за этого все прогнозы администрации президента США не срабатывают, и эти просчеты сдвигают баланс в сторону России.