Эксперт Малькевич призвал крупнейших отечественных перевозчиков брать пример с Путина

По словам журналиста Александра Малькевича, плохо, что руководство РЖД и Аэрофлота не проводит прямые линии, пресс-конференции, нужно, чтобы вся вертикаль России брала пример с президента и проводила ежегодные большие мероприятия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, возможно, в руководстве РЖД считают, что все классно, и даже тот факт, что сегодня в Ростов-на-Дону ездит один поезд, на который невозможно взять билеты. Три года Россия ведет войну против коллективного Запада, а невозможно вопросы решить, лишь по разовым заявкам Трофима Татаренкова можно вагон один прицепить.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вопрос, который поразил его больше остальных на прямой линии Путина.