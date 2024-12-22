Песков назвал вопрос, который поразил его больше остальных на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что блогер Влад Бумага задал на прямой линии президента очень солидный и умный вопрос. Фрагмент интервью опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Напомним, что блогер Влад Бумага присутствовал на объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии президента. Он задал вопрос относительно блокировки и замедления работы YouTube. Пресс-секретарь признался, что его удивил как сам блогер, так и его вопрос.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — отметил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Дмитрий Песков допустил, что президент Владимир Путин после мероприятия может захотеть ознакомиться с контентом, который публикует блогер Бумага. Сам Песков уже ознакомился с роликами, автором которых выступает блогер. Он признался, что не понял причин популярности блогера. Дмитрий Песков не исключает, что «поколенческая проблема» не позволяет разобраться в заложенном смысле и посыле роликов.

Во время представления автора вопроса к президенту Песков назвал блогера нетрадиционным гостем, что удивило главу государства. Президент с иронией отнесся к данному представлению. Сам блогер сообщил также о личной жизни, отметив, что недавно стал отцом.

Ранее сообщалось, что Симоньян после прямой линии Путина посоветовала YouTube вести себя прилично.