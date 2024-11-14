Глава Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева назвала исторические события, которые стараются переписать в западных странах. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего это Великая Отечественная война, поскольку это та точка памяти нашего общества, которая нас консолидирует. Это своего рода точка исторической памяти, выкристаллизовывающая национальный характер, ценности взаимодействия власти и общества и ключевые общественные ориентиры, то есть, по сути, в этом выражается генетический код.

Эксперт подчеркнула, что, таким образом, смена данных ориентиров, которая следует с западных стран, является политической задачей, нацеленной на разобщение общества, на социальные и политические кризисы.

Ранее эксперт Калашников заявил, что школьники должны изучать историю стран-противников РФ.