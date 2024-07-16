Эксперт Марков назвал фейком информацию о спасшей Трампа телохранительнице из РФ

Российский политолог Сергей Марков назвал фейком информацию о том, что экс-президента США Дональда Трампа от покушения спасла уроженка Рязанской области.

В мессенджере эксперт отметил, что Россия подозревала неладное в связи с появлением этой информации.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что одна из телохранительниц Трампа является уроженкой Рязани. Кадры, на которых кандидата в президенты РФ прикрывает девушка, распространились в прессе. Инцидент произошел во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании.

«И фейк неприятный, если честно. Какое-то желание быть в лучшем мире. Есть в этом что-то от преклонения перед Америкой», — написал Марков.

Источники также сообщали, что девушка, прикрывшая Трампа, занималась под руководством мастера спорта Ольги Новиковой в спортивном клубе Рязани. Сообщалось, что в 2000-м году девушка вместе с семьей переехала в США.

Стрелявшего в Трампа мужчину ликвидировали в 140 метрах от трибуны, на которой выступал Дональд Трамп. Впоследствии полиция обнаружила при обысках дома у стрелка взрывные устройства.

Ранее международный юрист Клайн Престон рассказал, к чему бы привело убийство Трампа в США.