Юрист Престон: убийство Трампа привело бы к кровопролитию и хаосу в США

В случае, если бы у нападавшего получилось достичь своей цели и убить 45-го президента США Дональда Трампа, то в стране начались бы волнения, беспорядки и кровопролитие. Таким мнением с RT поделился международный юрист Клайн Престон.

Специалист в области юриспруденции удивился, что покушение на Трампа произошло впервые. Злоумышленникам и сторонникам деструктивных идей это пришлось бы на руку. По словам Престона, убийство республиканца привело бы к массовым гражданским волнениям, возможно ожесточенным.

«И я буду еще больше удивлен, если оно (покушение — прим.ред.) окажется последним. Думаю, все только начинается», — заявил собеседник канала.

Юрист отметил, что хотя Трамп выжил, работу Секретной службы США можно считать настоящим провалом. В частности эта вина директора службы Кимберли Читла, назначенного Джо Байденом.

Напомним, что о подозрительном мужчине стало известно задолго до начала митинга в США и выступления Трампа. Однако служба долго реагировала на потенциальную угрозу. Вскоре преступник претворил в жизнь свой план, правда, в итоге был ликвидирован. Сам Трамп получил ранение уха. Под выстрелами умер 50-летний мужчина, еще двое получили критические ранения.

Ранее сообщалось, что демократы могут обвинить Трампа в работе на Кремль.