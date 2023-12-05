Эксперт Марочко заявил о снижении интенсивности артобстрела ВСУ из западного оружия

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко отметил снижение интенсивности артиллерийского обстрела со стороны ВСУ из западного оружия на краснолиманском направлении.

В комментарии РИА Новости он объяснил, что это связано с ухудшением погодных условий. Марочко отметил, что украинским артиллеристам стало труднее получать боекомплекты, перемещаться на огневые рубежи и корректировать ведение огня с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«На сватово-кременском участке на многих участках вооруженные формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий», – сказал эксперт.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что группировки войск «Центр» ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. В оборонном ведомстве отметили, что для этого российские военные использовали авиацию и артиллерию.

Во вторник, 5 декабря, Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ беспилотниками по объектам на территории России. Оборонное ведомство заявило о ликвидации 35 дронов над акваторией Черного моря. Беспилотники были ликвидированы системами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).