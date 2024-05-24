Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство города под землей за €225 миллионов

Глава Харькова анонсировал постройку города под землей, который обойдется бюджету в 225 миллионов евро. Соответствующий проект уже готов, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Сообщается, что площадь данного строения составит почти 240 000 кв. м. Уточняется, что в проект также включены медучреждения, коворкинг, детские школы и торговые центры. На текущий момент региональные власти ищут инвестора для этого проекта. Согласно информации портала, созданием плана города занимались как местные архитекторы, так и иностранные специалисты.

До этого город отчитался об открытии школы под землей. Данное учреждение рассчитано на прием почти тысячи детей в 2 смены. В строении имеется с20 классов, по заверениям местных властей, школа создана с учетом стандартов безопасности высшей категории.

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