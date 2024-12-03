Военный эксперт предупредил об ударе по США в случае передачи ядерного оружия Украине

Его передача не только нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, но и может привести к эскалации конфликта между Россией и Западом.

Такое мнение в беседе с Инфо24 озвучил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, попытки Киева применить американское ядерное оружие могут вынудить Москву к нанесению аналогичных ударов по Украине и США.

Перенджиев считает подобный исход событий наиболее вероятным после ноябрьских сообщений о том, что американские власти рассматривали возможность передачи Киеву ядерного оружия. Однако накануне сообщалось, что в США этого все-таки не планируют.

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