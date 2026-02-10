Прогнозы Киева о возможном переломе в боевых действиях к весне выглядят скорее как попытка стратегического блефа, нежели как реалистичный сценарий. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный аналитик Игорь Герасимов, оценивая недавнее заявление секретаря комитета Рады по безопасности о планах удерживать позиции до весны для отказа от территориальных уступок.

По мнению эксперта, подобные декларации абсолютно оторваны от текущих реалий и не подкреплены ни материальными, ни организационными ресурсами. Герасимов прямо называет их иллюзией, порожденной профессиональной некомпетентностью украинского руководства, которое, по его словам, не способно объективно оценить ни военную обстановку, ни экономические возможности страны. Проблема усугубляется системным кадровым кризисом, когда ключевые посты занимают люди, не соответствующие своим должностям, что делает политику Киева реактивной и лишенной стратегической перспективы.

Последствия такой ситуации, как полагает аналитик, вполне предсказуемы и продолжают негативную тенденцию. При сохранении текущих условий Украину ждут дальнейшие территориальные потери и углубление внутреннего социально-экономического кризиса. Это создает прямые предпосылки для роста недовольства населения, которое в перспективе может вылиться в массовые беспорядки и политическую дестабилизацию уже к концу 2026 года.

По его словам, риторика о скором переломе на фронте выглядит скорее как инструмент внутренней пропаганды, призванный поддерживать дух в условиях истощения ресурсов. Реальная же динамика, по оценке эксперта, указывает на усиление негативных тенденций для Киева как на фронте, так и внутри страны, оставляя будущее конфликта и самой Украины в зоне глубокой неопределенности.

Ранее пленный украинец признался, кого набирают в ряды ВСУ.