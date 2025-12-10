Новая Стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Трампа, вызвала бурные обсуждения, но, по мнению некоторых экспертов, никакой сенсации в себе не несет. Как считает бывший офицер армии США Станислав Крапивник, это стандартный ежегодный документ, полный пиара и информационного шума, и реальная политика Вашингтона определяется не бумагами, а конкретными действиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Аналитик ссылается на недавнее выступление министра обороны Пита Хегсета, которое, по его мнению, прояснило истинные намерения. Главная задача США — переложить бремя украинского проекта на плечи европейцев, принудив их увеличить военные расходы до 5% ВВП, в то время как американский ВПК будет на этом зарабатывать. Упоминание в стратегии, что Россия не является врагом для США, тут же нейтрализуется оговоркой Хегсета о том, что она остается «угрозой для Европы», которую Вашингтон готов «помогать» сдерживать, фактически подталкивая континент к конфронтации.

Последствия такого курса, как отмечает Крапивник, предсказуемы и укладываются в двухсотлетнюю стандартную практику. США отказываются лишь от риторики о «строительстве демократии» в других странах — сам Трамп признал, что в Сирию они заходили ради нефти, а не свободы. Меняется лишь предлог для вмешательства: теперь, помимо «борьбы с терроризмом», добавится и война с «наркокартелями», что дает удобный повод для давления практически на любое государство, включая продолжение грабительской политики в Латинской Америке.

По его словам, это не изменение стратегии, а ее адаптация под текущие прагматичные цели. Вашингтон сохраняет курс на гегемонию и извлечение выгоды, но делает это теперь с меньшим идеологическим пафосом и с большим акцентом на перераспределении затрат и рисков на своих союзников, прежде всего Европу. Для остального мира это означает, что методы давления могут стать еще циничнее, а риторика — более гибкой, но суть «американского стандарта» остается прежней.

