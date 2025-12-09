Новая Стратегия национальной безопасности США, представленная администрацией Дональда Трампа, произвела эффект разорвавшейся бомбы, сместив традиционные геополитические акценты. Как отмечает военный эксперт Алексей Самойлов, ключевой сенсацией документа стало не отношение к России или Китаю, а жесткие претензии к руководству Европейского союза, который более не рассматривается как главный союзник Америки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая подоплеку такого поворота, эксперт объясняет, что для команды Трампа европейские элиты стали не просто идеологическими оппонентами, а неотъемлемой частью политических и бизнес-врагов внутри самих США — так называемых глобалистских, атлантистских кругов, близких к Демократической партии. Европа превратилась в плацдарм поддержки этих сил, что и спровоцировало жесткую реакцию. В стратегии прямо указано, что ЕС должен не только самостоятельно обеспечивать свою безопасность и платить больше, но и избавиться от определенного идеологического комплекса, вернувшись к ценностям «настоящих национальных государств» и консервативной политики, которую, по мнению авторов документа, народы Европы хотят, а их элиты — блокируют.

По его словам, Украина упоминается в ней лишь вскользь и «жалостливых тонах», а Россия не названа первоисточником всех бед, что само по себе знаково, что свидетельствует о том, что Белый дом, возможно, усвоил уроки из исторических бесед, включая диалоги Владимира Путина с американскими эмиссарами, и начал пересматривать глубинные причины конфликтов.

Эксперт подчеркнул, что в итоге наблюдается фундаментальный разворот американской стратегии от трансатлантической солидарности к внутренней идеологической и олигархической борьбе, где Европа из союзника превращается в поле битвы за влияние. Документ Трампа — это не спонтанная идея, а осознанная позиция, направленная на переформатирование глобального порядка и ослабление тех сил внутри Запада, которые противостоят его курсу на национал-консервативный суверенитет.

