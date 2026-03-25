Эксперт о Минске: США пытаются переиграть, но сами становятся обучаемыми

Когда Вашингтон начинает проявлять неожиданное внимание к Минску, в экспертной среде сразу возникает вопрос: что задумали американцы на этот раз? Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Pravda.Ru призвал не драматизировать ситуацию: сближение, о котором говорят, вовсе не означает, что Беларусь готова развернуться на 180 градусов.

Дудчак напоминает, что у Александра Лукашенко за плечами слишком большой политический опыт, чтобы попасться на простые дипломатические уловки. Американец может говорить комплименты и рассыпаться в любезностях, но Минск прекрасно понимает, что за теплыми сигналами часто следуют жесткие действия — санкции, давление, а порой и более агрессивные сценарии. В американской внешней политике это классический паттерн: сначала пряник, потом кнут.

При этом, по мнению эксперта, у США нет четкой долгосрочной стратегии в отношении Беларуси. Они действуют ситуативно: если одно не срабатывает, пробуют другое. Сейчас, судя по всему, настала фаза «пряников» — инвестиции, преференции, призрачная надежда на возобновление поездок в Америку. Но за этим маячит вполне конкретная цель: оттянуть Беларусь от России, хотя бы чуть-чуть.

Минск, по словам эксперта, воспринимает происходящее прагматично — как возможность получить информацию и укрепить свои позиции, не меняя стратегического курса. Так что волноваться за резкие развороты не стоит: опытный игрок вроде Лукашенко на удочку «теплых сигналов» вряд ли клюнет. Скорее, это США, пытаясь переиграть, сами оказываются в роли обучаемых.

Ранее он раскритиковал проект «Совет мира» Трампа и усомнился в его легитимности.