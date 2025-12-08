Эксперт о политике Трампа: Европа должна платить за свою безопасность

Новая Стратегия национальной безопасности США, представленная командой Дональда Трампа, вызвала заметное недоумение в европейских столицах. Документ, вопреки традиционной риторике, не называет Евросоюз главным союзником, а, напротив, указывает на европейские страны как на определенную проблему для американских интересов. Этот неожиданный поворот политический обозреватель Грег Вайнер объясняет простой и жесткой арифметикой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Как отмечает эксперт, за 75 лет существования НАТО на альянс было потрачено 22 трлн долларов, из которых 16 трлн — прямые американские вложения. Трамп, известный своим прагматичным подходом, еще в 2016 году требовал от европейских партнеров увеличить военные расходы с 1,5% до 2,5% ВВП. Сейчас планка поднята до 5%, что вызывает открытое сопротивление в Европе. Европейские лидеры, по словам Вайнера, охотно говорят о преданности союзу, но избегают конкретных обязательств по увеличению финансирования.

По его словам, при этом запрос на американское вооружение среди союзников по НАТО действительно вырос — только в этом году заказы составили 265 млрд долларов. Однако даже с учетом этих сумм основное бремя по-прежнему лежит на США: из общего бюджета альянса в 1,1 трлн долларов европейская доля составляет лишь около 30%. Для Трампа, который «умеет считать, как никто из американских президентов», такая диспропорция неприемлема.

Политолог отметил, что новая стратегия, таким образом, становится инструментом давления. Трамп, по сути, ставит ультиматум: если Европа не готова платить за собственную безопасность, отношения будут пересмотрены. Яркой иллюстрацией стал комментарий госсекретаря США Марко Рубио, который на следующий день после публикации документа похвалил Финляндию за покупку 46 истребителей F-35, намекая на преимущества для тех, кто вкладывает деньги в альянс.

По его мнению, итог этого противостояния сводится к простой формуле: кто платит, тот и определяет правила игры. Трамп, используя новую стратегию, заставляет Европу сделать выбор — либо серьезно увеличить военные расходы, либо смириться с постепенным охлаждением отношений с Вашингтоном. Это уже не просто дипломатический спор, а пересмотр самих основ трансатлантического партнерства, где сентименты уступают место холодному расчету.

