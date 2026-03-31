Французские генералы, похоже, всерьез примеряют на себя роль главных защитников восточных рубежей НАТО. Высокопоставленный представитель ВВС Франции Доминик Тардиф сделал громкое заявление: стране пора начинать подготовку к возможному военному конфликту с Россией, который, по его прогнозам, может разразиться уже в 2028 или 2029 году. Логика французского военного проста: у стран на восточной границе альянса, в той же Прибалтике, нет своей истребительной авиации, а значит, в случае чего именно французские летчики окажутся на передовой линии противостояния. Научный руководитель «Центра этнических и международных исследований» Антон Бредихин в беседе с Общественной Службой Новостей обратил внимание на контекст, в котором появилось это заявление.

Дата 2030 год, по его словам, уже не раз всплывала в экспертных кругах как возможный рубеж для полномасштабного столкновения России и НАТО. Но сейчас ситуация меняется: внутри альянса все громче звучат голоса о том, что Европе, возможно, придется действовать без американского зонтика. И вот тут-то у европейцев возникает закономерный вопрос: кто же в таком случае будет отвечать за безопасность восточных членов блока?

Активизация французской риторики, считает Бредихин, связана именно с этим — европейцам предстоит переосмыслить, как будет выглядеть их собственная оборонная архитектура без США. Но здесь возникает масса неувязок, которые французский генерал в своем заявлении, мягко говоря, не учитывает. По расчетам самого командования НАТО, в случае реального входа российских войск на территорию Прибалтики этот регион будет отдан. Такой сценарий заложен в расчетах, и никто, по сути, не намерен его оспаривать ценой собственных армий. Речь может идти разве что о защите Польши или немецко-польской границы — вот где гипотетически могут пригодиться французские самолеты.

Итог, который подводит эксперт, звучит иронично: сейчас у французского военного руководства вопросов значительно больше, чем ответов. Как должна выглядеть единая европейская армия без американского командования? Как будут действовать французские военные, привыкшие действовать под эгидой Пентагона? И готовы ли они реально воевать за интересы прибалтийских стран, если те, по внутренним натовским раскладам, считаются «сдаваемой территорией»? Пока что громкие заявления из Парижа выглядят скорее как попытка осмыслить новую реальность, чем как готовность к реальным действиям. Но сам факт, что французы начинают примеривать на себя роль лидера европейской обороны, — тревожный звоночек, который в Москве, безусловно, учли.

