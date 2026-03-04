Эксперт пояснил, почему конфликт с Ираном грозит обвалом цен на нефть

Эскалация в Ормузском проливе перестала быть локальным конфликтом — теперь это полноценная война, которая может перекроить мировой энергетический рынок и военную стратегию ведущих держав. Политолог Вадим Мингалев в своем аналитическом комментарии Argumenti.ru разбирает события ночи 4 марта, когда Иран перекрыл единственный маршрут для экспорта нефти из Персидского залива и заявил об уничтожении более десяти танкеров.

По его словам, ответ США не заставил себя ждать: Дональд Трамп анонсировал военное сопровождение судов и страховые гарантии для перевозчиков, пообещав миру любой ценой обеспечить поток энергоносителей. Цены отреагировали мгновенно: газ в Европе взлетел до 700 долларов, Brent перешагнула 80-долларовый рубеж, а российская Urals закрепилась выше 60. Для Москвы это одновременно и благо, и тревожный сигнал: бюджет сверстан исходя из 59 долларов за баррель, но любой прорыв блокады США может обрушить эту хрупкую выгоду. Вашингтон уже уничтожил 17 иранских кораблей, включая подлодку, и, судя по темпам, полное господство на море — вопрос ближайшего времени. Однако Тегеран делает ставку на ракетный арсенал и удары по глубинной территории: КСИР отчитался об атаках на министерство обороны Израиля, объекты в Тель-Авиве и даже эсминец США в Индийском океане, который, по заявлениям иранцев, охватил масштабный пожар.

Эксперт добавил, что в этой мясорубке США впервые применяют новейшие ракеты PrSM — дальнобойные, скоростные и почти неуязвимые для ПВО. Они способны бить на 500 км с перспективой увеличения дальности вдвое, а в одном контейнере HIMARS теперь помещается две такие ракеты вместо одной. Это серьезный вызов для систем противовоздушной обороны, включая российские С-400, и Москве стоит внимательно изучить новое оружие. Но Пентагон понимает: даже при тотальном превосходстве в воздухе наземная операция в Иране обернется кровавым болотом. Бомбежки, под которые американцы цинично накладывают попсу вроде «Макарены», только озлобляют население, включая тех, кто не поддерживал аятолл. Поэтому Вашингтон делает ставку на этнический фактор. ЦРУ уже вооружает курдские отряды на севере Ирана, насчитывающие тысячи бойцов, а под ударом иранских беспилотников уже оказалась база США в Эрбиле. Курды — лишь начало: азербайджанцы, белуджи и другие меньшинства могут стать инструментом дестабилизации. Параллельно Трамп пытается собрать широкую коалицию: Британия и Франция уже согласились, Германию обрабатывают, но Испания отказалась предоставлять базы, за что тут же получила угрозу торговой блокады от Белого дома.

По его мнению, итог для России — три жестких урока. Первое: нужно готовиться к возможному падению цен на нефть, если США все же пробьют коридор через пролив. Второе: PrSM требует немедленного анализа и поиска контрмер. Третье: этнический сценарий, который США обкатывают на Иране, потенциально опасен для любой многонациональной страны, и здесь важно не допустить появления «пятых колонн» по чужой указке. Иран заплатил за отказ от сотрудничества с Россией в сфере ПВО — в отличие от КНДР, которая теперь прикрыта современными системами. И пока неизвестно, на кого еще неоглобалисты из команды Трампа направят свой следующий удар: только что они начали операцию в Эквадоре.

Ранее политолог Блохин заявил, что Трамп не пойдет на наземное вторжение в Иран — это не Афганистан.