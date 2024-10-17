Эксперт объяснил, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

Казахстан избегает вступления в БРИКС из-за стремления сохранить свою независимость. Об этом в беседе с Инфо24 заявил политолог Илья Гращенков.

Новое руководство Казахстана проявляет осторожность в вопросе возможного вступления страны в БРИКС, стремясь избежать влияния России и Китая. По мнению властей, такое решение сделает внешнюю политику Казахстана более уязвимой, как рассказал эксперт.

Возможно, Казахстан нацелен не только на сохранение своей независимости, но и на укрепление связей с Западом. Несмотря на это, участие страны в БРИКС может иметь смысл, так как Казахстан расположен между Россией и Китаем.

По словам Гращенкова, на сегодняшний день БРИКС функционирует как чисто экономический союз.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БРИКС представляет собой мощную гарантию формирования многополярного мира.