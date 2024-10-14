Сербия хочет присоединиться к этому объединению, рассматривая его как альтернативу Евросоюзу. Об этом спикер заявил в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что БРИКС представляет собой мощную гарантию формирования многополярного мира.

По его словам, БРИКС не прибегает к шантажу и уважает суверенитет своих участников. Экономические показатели стран БРИКС превосходят результаты Большой семерки, в то время как Европейский Союз сталкивается со стагнацией, сокращением ВВП и промышленности.

БРИКС объединяет 10 стран, представляющих 45% мирового населения. Более 30 государств активно проявляют интерес к сотрудничеству. Володин подчеркнул, что они в последнее время все чаще выбирают пути равноправного диалога и совместного развития.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года, что предоставит ей широкие возможности для дальнейшего развития объединения.

Ранее глава Минфина РФ ответил на вопрос о создании единой валюты БРИКС.