Эксперт объяснил последствия уничтожения немецкого завода на территории Украины

Немецкий концерн Rheinmetall получил официальный заказ на строительство завода по производству боеприпасов на территории Украины. В МИД РФ уже заявили, что такая инфраструктура будет законной целью для военных. Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что произойдет, если там погибнут граждане Германии.

Сейчас западные страны оказывают гуманитарную финансовую и военную помощь Украине, поставляя все необходимое через границу. Однако если иностранный завод будет работать на территории Украины не исключено, что там будет и немецкий персонал.

«Я уверен, что такой завод будет сразу же поражен. И даже если пострадают иностранные граждане Германия не объявит войну, вообще не будет острой реакции со стороны правительства, только вой в СМИ. Дело в том, что на стороне ВСУ выступают наемники из десятка стран, они гибнут каждый день, они тоже граждане своих государств, но эскалации не происходит», — пояснил Федоров.

Политолог добавил, что не понимает мотивов Германии. Подобный завод будет быстро найден и уничтожен, а значит, нет смысла размещать его на Украине. Но, возможно, у этого есть политические причины.

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