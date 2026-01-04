Эксперт объяснил возможные цели США в ситуации с Венесуэлой

Действия США в отношении Венесуэлы могут быть направлены на получение контроля над ресурсами страны и ослабление ее связей с Россией и Китаем. Такое мнение высказал российский политолог, комментируя для РИА Новости сообщения о захвате президента Николаса Мадуро американскими силами.

Администрация США, по всей вероятности, пытается оказать жесткое давление на венесуэльские власти, чтобы добиться уступок в ключевых вопросах. Речь может идти о предоставлении доступа к природным ресурсам страны, прежде всего к углеводородам, а также о сворачивании сотрудничества Каракаса с Россией и Китаем. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, именно экономические и геополитические интересы могут лежать в основе действий Вашингтона. Эксперт считает, что США стремятся вынудить венесуэльское руководство принять выгодные для них условия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении масштабного удара по Венесуэле. Он также заявил, что президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы государства. Американские СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении главы государства, и потребовали официального подтверждения того, что он жив. При этом ряд американских конгрессменов раскритиковали операцию, назвав ее незаконной, тогда как представители администрации США сообщили о намерении привлечь Мадуро к суду.

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о планах обратиться в международные организации и запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН. Россия выразила поддержку венесуэльскому народу и заявила о серьезной обеспокоенности происходящим. В МИД РФ подчеркнули, что насильственный вывоз главы государства, если эти сведения подтвердятся, является грубым нарушением суверенитета и призвали предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

