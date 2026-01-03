Смена власти в Каракасе: какие риски несет вмешательство Вашингтона

Действия США в Венесуэле направлены на смену власти в стране, однако их последствия могут оказаться непредсказуемыми. Вместо быстрого политического результата Вашингтон рискует получить региональный кризис, рост миграции и усиление нестабильности, считает американист Малек Дудаков. Таким мнением он поделился в беседе с изданием ВЗГЛЯД .

По словам эксперта, Соединенные Штаты провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке за несколько десятилетий — со времен вторжения в Панаму в конце 1980-х годов. Он отмечает, что происходящее укладывается в классическую схему силовой смены режима. В рамках операции, утверждает аналитик, президент Венесуэлы Николас Мадуро был вывезен из страны вместе с семьей в Вашингтон.

Дальнейшее развитие событий, по оценке специалиста, может пойти по нескольким направлениям. Один из сценариев предполагает, что администрация Дональда Трампа рассчитывает на быстрый распад действующей власти в Каракасе. В этом случае США, вероятно, сделают ставку на поддержку оппозиции и ее лидеров, включая Марию Корину Мачадо.

В то же время Дудаков считает, что окружение Мадуро может сохранить контроль над ситуацией. Если это произойдет, США, по его мнению, будут добиваться проведения новых выборов с участием оппозиции, используя политическое и экономическое давление. Такой подход может позволить Вашингтону повлиять на исход голосования и привести к власти удобного для себя кандидата.

Эксперт также предупреждает о более жестком варианте развития событий. По его словам, вмешательство США может привести к полной дестабилизации Венесуэлы и превращению страны в несостоявшееся государство. В таком случае власть на местах могут перехватить криминальные структуры и наркокартели, что напрямую противоречит официальным заявлениям США о борьбе с организованной преступностью.

Подобный сценарий, отмечает аналитик, станет серьезной угрозой для всего региона. Массовый отток беженцев из Венесуэлы затронет соседние страны и в конечном итоге скажется и на самих Соединенных Штатах, усилив уже существующий миграционный кризис.

Отдельные риски Дудаков видит и для России. В краткосрочной перспективе возможен рост мировых цен на нефть, однако в долгосрочном плане Москва может потерять важного партнера в Латинской Америке. Речь идет как о вложенных инвестициях, так и о ранее поставленных вооружениях, судьба которых в условиях хаоса остается неопределенной.

При этом эксперт призывает не делать поспешных выводов. Если венесуэльские власти сумеют удержаться, это станет серьезным репутационным ударом по США. В странах Латинской Америки крайне негативно воспринимают военные вмешательства Вашингтона, и неудача в Венесуэле может усилить позиции левых сил в регионе, в том числе в Колумбии и Бразилии, на фоне предстоящих выборов.

