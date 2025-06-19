Эксперт обозначил место Трампа в израильско-иранском конфликте сегодня
Политолог Евстафьев: Трамп уже одной ногой в ирано-израильской ловушке
Фото: [www.kremlin.ru]
Ближневосточный конфликт продолжает оставаться пороховой бочкой мировой политики. Политолог Дмитрий Евстафьев провел жесткие параллели между текущей ситуацией и классической «ловушкой заряженных ружей». Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, в целом Трамп не хочет войны, но своими действиями сам загнал себя в угол. Так, администрация Белого дома утратила стратегическую инициативу в регионе, что делает прямое столкновение практически неизбежным.
Политолог подчеркнул, что в ближайшее время следует ожидать резкого обострения ситуации, которое может кардинально изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.
Ранее в США заявили, что израильские ВВС не могут уничтожить ядерный объект в Иране.