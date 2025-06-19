В США заявили, что израильские ВВС не смогут уничтожить ядерный объект в Иране

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) столкнутся с трудностями при попытке разрушить подземный ядерный комплекс Ирана, расположенный в районе Фордо, даже при использовании GBU-28, считающихся одними из самых мощных авиабомб. Информацию о том, что израильские ВВС не смогут эффективно поразить этот объект с помощью данного типа вооружения, опубликовало американское издание The National Interest (TNI).

Эта американская бомба, весом 2,3 тонны, поступила на вооружение в 1991 году и успешно применялась ВВС США для уничтожения укрепленных подземных целей во время вторжения в Ирак.

GBU-28 использует лазерное наведение для точного попадания. Благодаря взрывателю с задержкой, детонация происходит уже после проникновения вглубь цели, что позволяет пробивать до 5 м бетонных перекрытий или 50 м грунта.

В материале подчеркивается, что, несмотря на то, что GBU-28 является мощным оружием в арсенале Израиля и одним из лучших американских средств для уничтожения бункеров, она не способна пробить защиту объекта в Фордо на достаточную глубину.

Автор предполагает, что из-за ограниченных возможностей израильских ВВС, США могут рассмотреть возможность прямого вмешательства, например, с использованием бомб GBU-57, способных пробивать до 19 м армированного бетона.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал газету, написавшую, что он уже одобрил план удара по Ирану.