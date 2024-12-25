По словам военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, аудиторская проверка, которая нависла над Незалежной, заставит киевский режим «переобуться», Зеленский станет валить все на прежнюю администрацию США, на демократов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что «просроченный» украинский лидер станет рассказывать, что проведет чистку рядов и знает, кого отдать на заклание. И станет утверждать, что прежняя администрация Штатов засылала в Незалежную агентов, а те несчастных чиновников подкупали, вступали в сговор.

Ранее юрист Серуканов спрогнозировал судьбу Зеленского после потери власти.