По словам юриста Виталия Серуканова, наступающий год будет для киевского режима, вероятнее всего, последним, и украинского лидера ждет нелегкая судьба – его же трусами его задушат его ближайшие соратники. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что на указанный сценарий в данном случае играет множество факторов.

По мнению эксперта, в кулуарах уже ведутся переговоры с кураторами о том, что кто-то отправится в Штаты, кто-то осядет в Европе. Однако Зеленский понимает, что от него пахнет мертвечиной.

Ранее военный эксперт Матвийчук назвал предупреждение, которое сделала Москва сделала Зеленскому перед Новым годом.