В результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области несколько человек получили серьезные травмы. Пятеро пострадавших были срочно эвакуированы в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи, о чем мэр города написал на своей странице в социальных сетях.

Двоих детей доставили в столицу на вертолете. Еще двое взрослых направлены в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Один человек находится в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.

В настоящее время проводится обследование пострадавших. Они получают комплексное лечение с применением самых передовых технологий. Для оказания помощи в Курск были направлены дополнительные медицинские бригады. Врачи прилагают все усилия для скорейшего восстановления пациентов.

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Делягин извинился за ложное сообщение о смерти военного корреспондента Евгения Поддубного.