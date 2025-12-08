Слухи об исключении президента Украины Владимира Зеленского из переговорного процесса оказались безосновательными. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин, опровергая информацию, ранее распространенную изданием Consortium News со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ.

По словам Топорнина, такие заявления больше похожи на домыслы, чем на реальные факты. Зеленский продолжает занимать пост главы государства и выполняет свои обязанности, а представить себе механизм его принудительного вывода из переговоров довольно сложно. Политолог подчеркнул, что для замены президента нужна его добровольная отставка или формальная смена власти, чего в настоящее время не наблюдается.

Он также отметил, что Зеленский сохраняет поддержку в своем ближайшем окружении и команде, а уровень доверия к нему в украинском обществе остается значительным. Если бы существовало массовое недовольство, оно уже проявилось бы открыто, однако таких признаков нет. Внутри политической системы Украины также отсутствуют видимые силы, способные оказать давление, достаточное для отставки действующего президента.

По его мнению, слухи об отстранении Зеленского от переговоров не соответствуют политической реальности. Действующий глава государства остается ключевой фигурой в любом диалоге, и его участие невозможно исключить без фундаментальных изменений в структуре власти. Подобные предположения, как резюмирует эксперт, выглядят оторванными от практики и не учитывают текущие внутриполитические реалии Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что США отстранят Зеленского от участия в переговорах с РФ.