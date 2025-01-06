Эксперт Осталеп спрогнозировал обострение ситуации в Приднестровье в феврале

Отношения между Кишиневым и Тирасполем обострились еще больше из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа через территорию Украины.

На этом фоне уже в феврале этого года возможна эскалация приднестровского конфликта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп.

Эксперт объяснил, что власти Кишинева в связи с происходящими в регионе событиями могут начать вести себя неадекватно.

По его мнению, диалог между Кишиневом и Тирасполем по вопросам газового и энергетического кризиса маловероятен, что может стать еще одним поводом для ухудшения ситуации, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов в Молдавии.

Осталеп отметил, что не хотел бы никого пугать военными сценариями, но, так как эскалация конфликта уже происходит, то он призвал реально оценивать ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в Приднестровье предложили ввести чрезвычайное экономическое положение.