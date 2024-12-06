В Приднестровье предложили ввести чрезвычайное экономическое положение

Приднестровской Молдавской Республике обсуждают введение чрезвычайного экономического положения. Это связано с нестабильной ситуацией в энергетике, вызванной угрозой прекращения поставок газа.

Информация об этом была опубликована РИА Новости. Обсуждение состоялось на заседании Совета безопасности, где глава республики Вадим Красносельский заслушал доклады от руководителей министерств и ведомств.

По итогам совещания предложено усилить подготовку к возможным перебоям с газоснабжением. Среди первоочередных мер названы создание пунктов обогрева для населения, обеспечение горячего питания для тех, кто окажется в сложных условиях, а также проработка сценариев реагирования на кризис. По словам властей, все действия направлены на предотвращение паники и поддержание стабильности.

Руководство ПМР подчеркивает, что подготовительная работа велась заранее и без лишнего публичного обсуждения. Это контрастирует с подходом соседней Молдавии, где, по мнению Красносельского, проблема газа часто используется для политических заявлений. Он отметил, что спекуляции и нагнетание ситуации не соответствуют принципам, которыми руководствуется Приднестровье.

Хотя официальной информации о прекращении поставок газа пока нет, власти республики считают необходимым готовиться к любому развитию событий. Предварительные меры направлены на минимизацию последствий и обеспечение социальной защиты жителей региона. Решение о введении чрезвычайного положения окончательно будет принято с учетом дальнейшего развития ситуации.

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