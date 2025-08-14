Эксперт Осташко назвал государство, которое может обеспечить безопасность Украине
Фото: [ru.freepik.com]
В эфире радио Sputnik журналист Руслан Осташко заявил, что единственной страной, способной обеспечить подлинные гарантии безопасности Украине, является Россия. По его мнению, это возможно только при двух ключевых условиях: нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации.
Он пояснил, что мы видим пример мирного сосуществования с Белоруссией — между нашими странами нет конфликтов или территориальных споров, подчеркивая, что аналогичный сценарий возможен и для Украины.
По мнению эксперта, такой подход предполагает коренное изменение текущей политической ситуации. Если Украина примет эти условия, это может стать основой для долгосрочной стабильности в регионе. Однако пока подобная перспектива выглядит маловероятной из-за продолжающегося противостояния.
Он добавил, что реальные гарантии безопасности для Киева возможны только через конструктивный диалог с Москвой. Все остальные варианты, по мнению эксперта, остаются не более чем декларациями без реальных механизмов обеспечения.
