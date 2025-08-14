В эфире радио Sputnik журналист Руслан Осташко заявил , что единственной страной, способной обеспечить подлинные гарантии безопасности Украине, является Россия. По его мнению, это возможно только при двух ключевых условиях: нейтральном статусе Украины и ее демилитаризации.

Он пояснил, что мы видим пример мирного сосуществования с Белоруссией — между нашими странами нет конфликтов или территориальных споров, подчеркивая, что аналогичный сценарий возможен и для Украины.

По мнению эксперта, такой подход предполагает коренное изменение текущей политической ситуации. Если Украина примет эти условия, это может стать основой для долгосрочной стабильности в регионе. Однако пока подобная перспектива выглядит маловероятной из-за продолжающегося противостояния.

Он добавил, что реальные гарантии безопасности для Киева возможны только через конструктивный диалог с Москвой. Все остальные варианты, по мнению эксперта, остаются не более чем декларациями без реальных механизмов обеспечения.

Ранее сообщалось, что Трамп готов к территориальным уступкам по Украине вопреки обещаниям.