Эксперт Осташко оценил появление Киева в санкционном списке США

Впервые в истории санкционной политики США Украина оказалась в списке ограничений, инициированных администрацией президента Дональда Трампа. Этот беспрецедентный шаг оценил журналист Руслан Осташко, который прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

По его словам, включение Украины в санкционный список отражает кардинальное изменение ее восприятия американским истеблишментом. Если ранее президент Зеленский позиционировался как жертва внешней агрессии, то теперь Вашингтон, судя по всему, пересматривает эту роль. Журналист отмечает четкий тренд: образ «невинного агнца, на которого напали страшные орки» последовательно девальвируется.

Эксперт добавил, что этот дипломатический демарш может иметь серьезные последствия для украинско-американских отношений. Санкции сигнализируют о растущем разочаровании или даже недоверии со стороны Вашингтона, что ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева на международной арене и в военной сфере.

По его мнению, итогом такого развития событий становится укрепление мнения о том, что геополитические союзы носят ситуативный характер. Даже самые тесные партнерские отношения могут быть пересмотрены, когда перестают соответствовать интересам великих держав. Для Украины это может означать необходимость поиска новых стратегических ориентиров и переоценки своей внешней политики.

Ранее американист заявил, что Трамп ищет повод для прекращения поставок оружия Киеву.