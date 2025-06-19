Вчера, 18 июня, Владимир Путин провел закрытый брифинг для глав международных СМИ — на фоне беспрецедентного геополитического напряжения. Журналист Владимир расшифровал ключевой посыл президента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, российский лидер дал понять всему миру, что Россия — не источник мировой войны. Мы последовательно отстаиваем полицентричный миропорядок исключительно дипломатическими методами.

Эксперт подчеркнул, что израильско-иранский конфликт демонстрирует, что мир максимально близок к точке невозврата — «уперся лбом в стекло перед красной кнопкой», и глава государства потребовал от лидеров стран осознать катастрофичность момента.

По его мнению, при всей остроте тезисов, это был мастерский диалог. Интерес к позиции России доказал: мир ждет от нее не конфронтации, а стратегических решений.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что обеспечивает баланс сил в мире.