Андрей Ланьков, профессор Университета Кунмин, заявил в интервью «Ленте.ру», что украинский конфликт оказывает незначительное воздействие на расстановку сил в Азии, особенно учитывая напряженную обстановку на Корейском полуострове.

По мнению эксперта, этот кризис практически не влияет на баланс сил в азиатском регионе. Он отметил, что в Японии отношение к России и ситуации на Украине более негативное, чем в Южной Корее.

Ланьков пояснил, что в Южной Корее в теории проявляют симпатию к Украине, однако воспринимают происходящее как отдаленный конфликт, сравнимый с реакцией в России на войны в Центральной Африке или на Ближнем Востоке.

Востоковед подчеркнул, что Южная Корея имеет мало связей с Украиной, в то время как с Россией у нее сложились прочные экономические отношения. Сеул, по его словам, заинтересован в восстановлении этих связей после завершения украинского кризиса.

Он добавил, что, несмотря на согласие Южной Кореи на введение санкций, российский посол Георгий Зиновьев часто называет страну «самой дружественной из недружественных».

