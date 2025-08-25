Российский философ Александр Дугин вновь заявил о необходимости введения в стране политических репрессий, развивая свою давнюю идею. По его мнению, репрессии должны быть направлены не только против прямых «русофобов» или тех, кто глумится над традиционными ценностями, но и против их сторонников — включая рядовых подписчиков в соцсетях. Дугин открыто признает, что такие меры могут затронуть и невиновных, но считает это приемлемой платой за укрепление государственного суверенитета и идеологического контроля. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В своих рассуждениях философ проводит прямую параллель между величием государства и применением репрессивных механизмов. Он утверждает, что советская эпоха репрессий была периодом силы и развития, а их прекращение привело к «разложению и нигилизму». Дугин настаивает, что цензура и силовое подавление инакомыслия — неотъемлемая часть любой политической системы, а потому вопрос состоит лишь в том, кто будет осуществлять этот контроль: внешние силы или национальное государство.

Однако эти призывы вступают в прямое противоречие с действующей Конституцией РФ, гарантирующей свободу информации, судебную защиту и запрет цензуры. Инициатива Дугина, по сути, предлагает легитимировать внесудебные расправы и наказание за убеждения, а не за действия. Это вызвало резкую критику: многие отмечают, что подобная логика ведет к тоталитаризму, где под удар попадают обычные граждане, а страх и доносительство становятся нормой.

Итогом реализации таких идей может стать не укрепление «величия страны», как обещает философ, ее глубокая моральная и социальная деградация. Вместо сплочения общества возникнет атмосфера всеобщей подозрительности, а исторические трагедии повторятся. Борьба с реальными угрозами должна вестись в правовом поле — иначе страна рискует вернуться к мрачным страницам своего прошлого, где цена «порядка» измерялась сломанными судьбами.

