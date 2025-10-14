Власти Латвии инициировали масштабную депортационную кампанию, затрагивающую более 840 граждан, преимущественно пожилого возраста, которые не прошли языковое тестирование и экзамен по государственной истории. Официальной причиной выдворения названы соображения национальной безопасности, однако, по мнению экспертов, реальные мотивы носят системный характер. Как отмечает экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, данная акция представляет собой завершающий этап многолетней политики, направленной на сокращение русского присутствия в стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что особое внимание обращает на себя целевой характер депортации: среди выдворяемых преобладают бывшие военнослужащие, лица с родственными связями в России и авторитетные представители русской общины, что свидетельствует о селективном подходе властей.

По мнению эксперта, международный контекст операции вызывает серьезные вопросы. Европейский союз демонстрирует молчаливую поддержку действий латвийских властей, одобрив ранее соответствующие законодательные инициативы. Такая позиция объясняется координацией с западными партнерами, включая США и Великобританию, которые заинтересованы в укреплении антироссийского санитарного кордона в Прибалтике.

Он резюмировал, что депортационная кампания в Латвии может стать прецедентом для аналогичных действий в других странах Балтии. К 2030 году регион может практически полностью избавиться от русского населения, что коренным образом изменит демографическую и политическую ситуацию в Восточной Европе. В качестве ответных мер предлагается рассмотреть возможность введения целевых экономических санкций против латвийского режима и инициирования международного расследования по факту нарушения прав человека.

Ранее посольство РФ в Латвии разъяснило условия депортации россиян из страны.